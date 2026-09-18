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Büyükşehir, kurum içi başdenetçileriyle bilgi güvenliğini güçlendiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 günlük eğitim ve sınavla uzman personelini ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2025 ve KVKK kapsamında başdenetçi yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Büyükşehir, kurum içi başdenetçileriyle bilgi güvenliğini güçlendiriyor

Eğitim programı ve amaçları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanında kurum içi denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Program, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü organizasyonuyla yürütüldü. Eğitim, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİG Rehber) çerçevesinde planlandı ve belediyedeki uzman personelin yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

Başdenetçi yetkinliği ve sınav süreci:

Uzman personele verilen eğitimler, uluslararası geçerliliğe sahip sınav süreçleriyle birlikte toplam 11 gün sürdü. Süreci başarıyla tamamlayan personel, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2025 ve KVKK kapsamında başdenetçi olarak görev alabilecek yeterliğe ulaştı. Bu unvan, kurum içinde denetimlerin planlanması ve yürütülmesinde kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Kurumsal etkiler ve takip mekanizmaları:

Başdenetçiler tarafından yürütülecek çalışmalarla mevzuat kapsamındaki yasal ve teknik denetimler kurum bünyesinde daha etkin şekilde gerçekleştirilecek. Bilgi güvenliği riskleri düzenli olarak analiz edilecek ve tespit edilen ihtiyaçlara göre iyileştirme adımları takip edilecek. Ayrıca, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediyenin siber güvenlik olgunluk seviyesi düzenli olarak ölçülecek.

Bu adımlar, belediyenin veri koruma ve siber güvenlik yaklaşımını kurum içinden yönetme kapasitesini güçlendirirken, denetim süreçlerinin hızlanmasını ve performansın ölçülebilir olmasını sağlayacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA KURUM İÇİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA KURUM İÇİ DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM VE SINAVLARLA UZMAN PERSONELLERİNE BAŞDENETÇİ UNVANI KAZANDIRDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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