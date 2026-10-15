Büyükşehir'den Denizli TÜYAP kitap fuarına ücretsiz ulaşım

Denizli TÜYAP kitap fuarı kapılarını açıyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında kentin kültür takviminde yerini alıyor. Etkinlik, 212 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu katılımıyla gerçekleşecek ve edebiyat, düşünce ile sanat dünyasından pek çok ismi okurlarla buluşturacak.

Fuara girişin ücretsiz olduğu organizasyon, EGS Fuar Alanında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Dokuz gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında söyleşiler, paneller ve imza günleri yer alıyor; program zengin içeriğiyle her yaştan okuyucuya hitap ediyor.

Ücretsiz ulaşım hatları ve güzergahlar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin fuar alanına konforlu erişimini sağlamak üzere özel ulaşım hattı oluşturdu. Belirlenen hatlarda 17-18 Ekim 2026 ve 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gün boyunca karşılıklı gidiş-dönüş seferleri düzenlenecek. Bu sayede vatandaşlar fuar saatleri içinde rahatça alanı ziyaret edebilecek.

Servisler, şehir merkezinin dört noktasından hareket edecek: KYK önü, Kelleci Kardeşler Kavşağı, Çınar Zafer Gazoz önü ve Adalet Parkı karşısı. Güzergahlar ve araç hareket saatleri, ziyaretçilerin plan yapmasını kolaylaştıracak şekilde organize edildi.

Program, imza günleri ve ulaşım bilgileri:

Fuar programının detayları, söyleşi ve imza günleri ile servis saatleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.tuyapdenizlikitapfuari.com adresini veya fuarın sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Organizasyon, şehirde kitap ve kültür etkinliklerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor ve ücretsiz ulaşım uygulamasıyla katılımı artırmayı hedefliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, herkesin güvenli ve rahat bir şekilde fuarı deneyimleyebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtiyor ve kitapseverleri fuara beklediklerini duyuruyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜYAP VE TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN DENİZLİ TÜYAP KİTAP FUARI, 17-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA KAPILARINI AÇIYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KİTAPSEVERLERİN FUAR ALANINA RAHAT ERİŞİMİ İÇİN KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN ÜCRETSİZ ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR.