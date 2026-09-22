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Büyükşehir’den Sivrihisar’a ortak proje vurgusu: başkan Ayşe Ünlüce’den Habil Dökmeci’ye ziyaret

Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce, Habil Dökmeci’yi ziyaret ederek Sivrihisar’daki projeleri, öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyükşehir’den Sivrihisar’a ortak proje vurgusu: başkan Ayşe Ünlüce’den Habil Dökmeci’ye ziyaret

Büyükşehir’den Sivrihisar’a ortak proje vurgusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede devam eden çalışmalar, öncelikli ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede öncelikler ve iş birliği:

Toplantıya belediye meclis üyelerinin de katıldığı ifade edildi. Taraflar, Sivrihisar’da süren altyapı, sosyal ve kültürel projeler ile ilçenin acil ihtiyaçlarını madde madde değerlendirdi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı konuları üzerinde duruldu.

Başkan Dökmeci’nin değerlendirmesi:

Habil Dökmeci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayşe Ünlüce'ye Sivrihisar’a gösterdiği yakın ilgi ve nazik ziyaret için teşekkür etti. Dökmeci, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve projelerin hayata geçirilmesinde iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin, Sivrihisar’ın gelişimine katkı sağlayacak somut adımların belirlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi yönünde ilerlediği kaydedildi. İki başkanın, öncelikli projelerin takibi ve ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN AYŞE ÜNLÜCE, SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN AYŞE ÜNLÜCE, SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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