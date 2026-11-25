2027 yatırım yılı ve öncelikler:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir televizyon canlı yayınında 2027'yi kent için bir yatırım yılı olarak tanımladı. Meclisten oy birliğiyle geçen bütçede yatırımlara ayrılan payın yüzde 40 olduğunu ve bunun karşılığının 2027 sonunda yurttaşlar tarafından görüleceğini kaydetti. Başkan Tugay, bu oranın toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir yatırım hacmini ifade ettiğini belirtti.

Önceliklerin merkezinde ulaşım, kentsel dönüşüm, körfez temizliği ve altyapı yatırımları yer alıyor. Tugay, bütçe dağılımı ve merkezi yönetimle yürütülecek iş birliği sayesinde projelerin hız kazanacağını vurguladı. İzmir'in hem ülke hem de bölge ölçeğinde lokomotif bir kent olduğu vurgusu toplantının ana eksenini oluşturdu.

Körfez temizliği ve deniz altyapısı hamlesi:

Kent yönetimi, İzmir Körfezi'nde bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin olarak dip tarama ile 1,5 milyon tonun üzerinde çamur çıkarıldığını; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin verimliliğinin artırıldığını aktardı. Ancak asıl adım 2027'de atılacak. Başkan Tugay, Körfez'de başlayacak kapsamlı temizlik operasyonunda toplamda yaklaşık 50 milyon ton civarında çamurun çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tugay'a göre proje kapsamının bir bölümünü belediye üstlenecek, önemli bir bölümünü ise merkezi yönetim finanse edecek. Planlanan çalışmaların su sirkülasyonunu ciddi ölçüde artıracağı ve Körfez'in tarihinin görmediği seviyede bir iyileşme sağlayacağı ifade edildi.

Altyapı yatırımlarında hedefler:

Altyapı ekseninde önümüzdeki iki buçuk yıllık dönemde içme suyu hatları, yeni kanalizasyon hatları ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Dikili ve Şakran'daki süren yatırımların yanı sıra Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi planlamaları sürüyor. Ayrıca Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ gibi ilçelere yönelik çalışmalar ile arıtması olmayan bölge bırakılmaması hedefleniyor.

Başkan Tugay bu dönemi geçmiş beş yıllarla kıyaslandığında benzeri görülmemiş bir yoğunlukta altyapı çalışması olarak tanımladı. Amaç, arıtma ve altyapı eksikliklerini sistematik şekilde gidermek ve Körfez temizliğiyle eş zamanlı olarak su kalitesini yükseltmek.

Kentsel dönüşüm seferberliği:

Kentteki yapı stokunun deprem riski açısından değerlendirilmesi, kentsel dönüşümü en öncelikli alanlardan biri haline getiriyor. Tugay, belediye, merkezi yönetim ve vatandaşların katılımıyla geniş kapsamlı bir dönüşüm programı hazırlandığını ve önümüzdeki yıl çalışmaların önemli ölçüde hızlanacağını açıkladı.

Kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme değil, aynı zamanda kamu altyapısı, yollar ve köprüler gibi unsurları da kapsayacağı belirtildi. Deprem master planının gelecek yılın ilk üç ayında tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Mikrobölgeleme ve bina tarama çalışmaları sürdükçe öncelikli müdahale alanları netleşecek.

Uygulanma şekli ve paydaşlar:

Tugay, dönüşüm programını belediye eliyle yürütürken hükümetin rolünün ve vatandaşların hak odaklı katılımının belirleyici olacağını söyledi. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla, hem kamu yatırımının hem de vatandaşların süreçlere dahil edilmesinin önemi vurgulandı.

Ulaşım projeleri ve tarihi merkezlerin canlandırılması:

Ulaşımda öne çıkan projeler arasında Körfez'in altından geçecek metro hattı ile Karşıyaka ve Konak'ın bağlanması yer alıyor. Başkan Tugay tüp geçit şeklinde planlanan metro hattı, ikinci çevre yolu, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar ve alt geçitler gibi büyük ölçekli altyapı düzenlemelerinin 2027 programında olduğunu belirtti.

Bu projelerin tamamlanmasıyla kent genelinin inşaat faaliyetlerinde yoğunlaşacağı ve uzun vadede ulaşım sıkıntılarının önemli oranda azalacağı öngörülüyor. Hangi projelerin belediye tarafından, hangilerinin bakanlıklar aracılığıyla yürütüleceği konusunda kurumlar arası kararlaştırma süreci yürütülüyor.

Tarihi merkezler ve turizme katkı:

Basmane, Kemeraltı, Kadifekale ve Agora çevresinde altyapı, sokak sağlıklaştırma ve tarihi yapıların restorasyonunu içeren çalışmalar planlanıyor. Basmane'de Anafartalar ve Hatuniye bölgelerinde altyapı çalışmalarına başlandığı, altyapı tamamlandığında sokak sağlıklaştırma ve restorasyonların hızlanacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda antik tiyatro kazılarının hızlandırılması hedefleniyor. Bayraklı'daki Eski Smyrna kazılarının da daha hızlı ilerlemesi amaçlanıyor. Başkan Tugay, İzmir'in tarihi zenginliğinin turizm açısından büyük potansiyel taşıdığını belirtti ve bu çalışmalardan hem İzmirlilerin hem de ziyaretçilerin fayda sağlayacağını söyledi.

Sosyal hizmetlerin genişletilmesi ve iş birliği vurgusu:

Sosyal belediyecilik alanında çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik hizmetlerin artırılacağı açıklandı. Yaşlı bakım hizmetlerinin kapasitesinin dört-beş katına çıkarılması, yeni huzurevleri ve bakım merkezlerinin projelendirilmesi planları arasında yer alıyor. Ayrıca çocuklar için kütüphane ve sosyal tesisler, gençler için spor alanları ve farklı branşlarda erişim imkanı sağlayacak tesislerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Merkezi yönetimle iş birliğinin önemine defalarca değinen Tugay, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yapılan görüşmelerde olumlu yaklaşım gördüklerini, yerel ve merkezi yönetimin uyumlu çalışmasının hizmetlerin etkinliğini artıracağını belirtti. Bu çerçevede Karşıyaka Stadı, Ballıkuyu kentsel dönüşüm bölgesi, Onat Tüneli, Buca Metrosu ve yarım kalan opera binası gibi projelerin ilerlemesi için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Canlı yayının sonunda Tugay, İzmir için önceliğinin kaliteli hizmet sunmak olduğunu tekrarladı ve kentin geleceği için tüm siyasi kesimleri ortak hareket etmeye davet etti. Başkanın mesajı, yatırımların adım adım hayata geçirilmesiyle İzmir'in gelecek yıllarda daha iyi bir yere taşınacağı yönünde oldu.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜME, ULAŞIMDAN ALTYAPIYA KADAR PEK ÇOK ALANDA YENİ PROJELERİ AÇIKLAYAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, 2027’NİN YATIRIM YILI OLACAĞINI SÖYLEDİ.