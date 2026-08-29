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BWB Next Up erkekler kampı İstanbul'da sona erdi, gençler all-star vizesi aldı

BWB Next Up erkekler kampı İstanbul’da sona erdi; genç oyuncular ödüllerini aldı, Matija Lukic MVP seçildi ve başarılı isimler BWB All-Star kampına davet edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

BWB Next Up erkekler kampı İstanbul'da sona erdi, gençler all-star vizesi aldı

Kapanış töreni ve organizasyon

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı. Etkinlik NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

ödüller ve öne çıkan isimler

Kamp boyunca sahada gösterdikleri performans ve liderlik vasıflarıyla dikkat çeken sporculara çeşitli ödüller verildi. Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne Matija Lukic (Sırbistan) layık görüldü. Diğer ödül kazananlar şu şekilde açıklandı:

Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü: Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
Üç Sayı Yarışması Şampiyonluğu: Noah D’Acre (Kanada)
En İyi Savunmacı Ödülü: Miguel Sousa (Portekiz)
Playoff Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu: Marko Popovic (Karadağ)

BWB All-Star kampı vizesi alanlar

Programın yenilenen formatının ilk uygulaması olan Next Up kapsamında kampta öne çıkan sporcular, bir sonraki NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde düzenlenecek BWB All-Star Kampına davet edildi. All-Star kampı vizesi alan sporcular arasında Aaron Ona Embo (Belçika), Dwight Gaines (Porto Riko), Imran Subasic (Bosna Hersek), Darius Karutasu (Türkiye), Lucai Anderson (Almanya), Marek Houska (Çek Cumhuriyeti), Matija Lukic (Sırbistan), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahilleri), Miguel Sousa (Portekiz) ve Yahya Başaran (Avustralya) yer aldı.

Kamp kapsamı ve eğitim kadrosu

26 Ağustos’ta başlayan ve 4 gün süren organizasyona 44 ülkeden lise çağındaki 78 sporcu katıldı; Türkiye’den 5 genç yetenek kampta mücadele etti. Sporcular, Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, NBA oyuncuları Brook Lopez, Khris Middleton, Jalen Suggs ile efsaneler Vlade Divac ve Danilo Gallinari gibi isimlerden eğitim aldı.

İstanbul, BWB organizasyonunu daha önce 2002 ve 2008 yıllarında ağırlamıştı; bu sefer programın 25. yıl dönümü kapsamında başlatılan Next Up uygulamasının üçüncü kez ev sahibi oldu ve başarılı sporculara uluslararası platforma açılan bir kapı sundu.

İSTANBUL’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BASKETBALL WİTHOUT BORDERS (BWB) NEXT UP ERKEKLER KAMPI...

İSTANBUL’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BASKETBALL WİTHOUT BORDERS (BWB) NEXT UP ERKEKLER KAMPI SONA ERDİ. TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPANIŞ TÖRENİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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