C plaka esnafı ABB önünde üç yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi

C plaka servisçileri ABB önünde basın açıklaması yaptı:

Ankara'da C plaka sahibi servisçi esnafı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde bir araya gelerek belediyenin araç kiralama yöntemine tepki gösterdi. Eyleme yaklaşık 200 plaka sahibi katıldı ve düzenlenen basın açıklamasında, 200 adet C plakanın 3 yıl süreyle kiralanması girişiminin sektörde faaliyet gösteren esnafın ekonomik geleceği ve mesleki hakları üzerinde olumsuz etkileri olacağı vurgulandı.

Esnaf temsilcileri, uygulamanın şeffaflığı ve gerekçeleri hakkında açıklama yapılmasını istedi; araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi ve ihale sürecinin iptal edilmesi talep edildi.

İddialar ve süreç anlatımı:

C Plaka Yol Arkadaşları Dayanışma Ağı İnisiyatifi Kurucusu Vedat Ağtaş, sürecin ansızın 300 plaka ihalesiyle başladığını, ardından S plakaların merkezde çalıştırılması ve eğitim dönemlerinde okullarda görevlendirilmesinin gündeme geldiğini söyledi. Ağtaş, bunun devamında 171 C plakası ihalesi ve daha sonra gündeme gelen 500 C plaka teklifleri bulunduğunu belirtti.

Ağtaş, söz konusu pazarlık süreçleri ve kararların nasıl alındığının, plaka ihtiyacının hangi verilere dayanılarak belirlendiğinin açıklanmasını talep etti ve esnafın ekonomik sürdürülebilirliğini zedeleyecek adımlardan kaçınılmasını istedi.

Basın açıklaması, esnafın belediyeye bir dilekçe bırakmasıyla son buldu. Katılımcılar, kararın yeniden değerlendirilmesi ve şeffaf bir süreç işletilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

ANKARA’DA C PLAKA SAHİBİ SERVİSÇİ ESNAFI, 200 PLAKANIN 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASINA YÖNELİK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ABB) ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.