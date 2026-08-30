Cadde ortasında darp: Adıyaman'da genç hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzerinde yürüyen bir genç, kimliği belirlenemeyen 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Olay, çevreden gelen ihbar üzerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

saldırı anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre genç, darp neticesinde yaralandı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sevk ederek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının kimliği henüz açıklanmadı.

polis çalışması ve soruşturma:

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, soruşturma kapsamında delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme adımlarını yürütüyor; konu ile ilgili resmî soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’DA BİR GENÇ, YÜRÜDÜĞÜ SOKAKTA 3 ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRAYARAK YARALANDI.