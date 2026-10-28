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Cadde ortasında rastgele ateş: 5 kişi yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da Hepkebirler Mahallesi'nde tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi seken saçmayla yaralandı; şüpheli Y.İ.Ç. adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cadde ortasında rastgele ateş: 5 kişi yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, elinde tüfek bulunan Y.İ.Ç. (28) koşarak caddeye geldi ve etrafa rastgele ateş açtı. Seken saçmaların isabet etmesi sonucu 5 vatandaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarıyla ilgili resmi bir detay paylaşılmadı, sağlık ekiplerinin müdahalesi olayın hemen ardından yapıldı.

Güvenlik müdahalesi ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olay yerinde ve şüphelinin yakalanması sürecinde yürütülen çalışmaların detaylarını soruşturma tamamlandığında açıklayacaklarını bildirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Y.İ.Ç.'nin kendilerini "Carloslar" diye tanımlayan ve 2024'te Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan çetenin lideri olduğu öğrenildi. Aynı kaynaklar, Y.İ.Ç.'nin Kastamonu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu yılın mayıs ayında "silahlı terör örgütü kurmak" suçundan hakkında dava açıldığını ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Adli süreç ilerledikçe, savcılık ve emniyetin soruşturma bulgularını tamamlayıp kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

KASTAMONU&#039;DA RASTGELE TÜFEKLE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN...

KASTAMONU'DA RASTGELE TÜFEKLE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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