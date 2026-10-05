Caddeye atlayan Ukrayna uyruklu kadın polisi alarma geçirdi

olayın gelişimi:

Burdur Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerindeki Burdur Otobüs Terminali yakınında saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, N.A. isimli Ukrayna vatandaşı olduğu belirtilen kadın cadde üzerinde yoldan geçen araçların önüne atlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve ambulansa bindirilme:

Polis ekipleri, kadını yol üzerinden uzaklaştırarak çevre güvenliğini sağladı ve sağlık durumunun kontrolü için ambulans çağırdı. Alkollü olduğu değerlendirilen kadın, ambulansa bindirilmek istendiğinde görevlilere direnmeye başladı ve polis ekiplerine tekme atmaya çalıştı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kadın etkisiz hale getirildi, kelepçelenerek ambulansa bindirildi ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, benzer davranışların trafikte büyük risk oluşturduğunu, önceliklerinin halk güvenliğini sağlamak ve sağlık kontrollerini yapmak olduğunu bildirdi.

Olayın detayları ve kadının sağlık durumu, yürütülen soruşturma ve hastane kayıtlarıyla netleştirilecek.

BURDUR'DA ALKOLLÜ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, CADDE ÜZERİNDE YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYINCA POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.