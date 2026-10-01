Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da çadır çekme çalışması sırasında dengesini kaybeden bir kişi 1. kattan düşerek yaralandı. Olay, Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ç. çadır çektiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili işlem başlatıldı ve polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini alarak soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA ÇADIR ÇEKERKEN 1. KATTAN DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.