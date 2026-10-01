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Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde çadır asarken dengesini kaybeden Mahmut Ç., 1. kattan düşerek yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da çadır çekme çalışması sırasında dengesini kaybeden bir kişi 1. kattan düşerek yaralandı. Olay, Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ç. çadır çektiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili işlem başlatıldı ve polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini alarak soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA ÇADIR ÇEKERKEN 1. KATTAN DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA ÇADIR ÇEKERKEN 1. KATTAN DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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