Çadırlarda beyaz perde: Gazze'de gezen sinema çocuklara nefes aldırıyor

Gazze'de beyaz perdeye kısa bir mola:

İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, evlerinden uzakta çadırlarda yaşayan çocukların gündemi bombardıman, yıkım ve yerinden edilme koşullarıyla şekilleniyor. Bu zor koşulların ortasında, çocuklara birkaç saatliğine de olsa normal bir çocukluk anı yaşatmayı amaçlayan bir girişim dikkat çekiyor. 'Küçük Kanatlar Sineması' adıyla yürütülen faaliyetlerde, sahaya taşınan projeksiyon ve ekranlarla animasyon filmleri gösteriliyor; çocuklar kısa süreli bir kaçış buluyor.

Etkinlikler ve günlük yaşamdan uzaklaşma:

Film gösterimlerinin yanı sıra organizasyonlarda yüz boyama, oyunlar ve geleneksel Filistin dabke dansı gibi etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar küçük gruplar hâlinde beyaz perdenin önünde toplanıyor, bazıları yere oturarak gösterimleri izliyor. Bu buluşmalar sadece eğlence değil; çocukların kendilerini ifade edebildiği, güvenli bir ortamda oyun oynayabildiği ve hayal güçlerini kullanabildiği alanlar oluşturuyor. Vakıf yetkilileri, sanatın çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlama açısından önemli bir araç olduğunu vurguluyor.

Uygulama, zorluklar ve hedefler:

Projenin mimarı olarak anılan Rashid Masharawi tarafından kurulan Masharawi Film Vakfı, gösterimleri çadır kentler, sığınaklar ve okullar arasında taşınan ekipmanlarla gerçekleştiriyor. Organizasyon, ekipman taşımak, farklı noktalarda gerekli elektriği sağlamak gibi lojistik zorluklarla karşılaşıyor ancak gösterimleri 2026 boyunca sürdürmeyi planlıyor. Vakfın hedefi, yıl içinde yarım milyondan fazla çocuğa ulaşmak ve savaşın gölgesindeki hayatlarda çocuklara kısa da olsa nefes aldırmak.

Bu inisiyatif, Gazze'deki günlük yıkım görüntülerinin ve korkunun arasında, çocuklara oyun ve ifade alanı açarak onların fiziksel ortamlarında müdahale eden ve psikososyal destek sunmayı amaçlayan bir yaklaşım sergiliyor. Gezen sinema, sahadaki kısıtlı olanaklara rağmen çocukların çocukluğu yaşayabileceği anlar yaratmaya çalışıyor.

İSRAİL SALDIRILARININ AĞIR YIKIMA YOL AÇTIĞI GAZZE ŞERİDİ’NDE GEZEN SİNEMA, EVLERİNDEN UZAKTA ÇADIRLARDA YAŞAYAN ÇOCUKLARI ANİMASYON FİLMLERİ, OYUNLAR VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BULUŞTURARAK KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA BOMBARDIMAN, KAYIP VE YIKIMIN GÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR.