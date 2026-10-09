Çağlayan adliyesinde şüpheli sıfatıyla ifade veren İsmail Saymaz

İfade için adliyeye geliş:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Savcılık, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle ifadeye çağırdı.

Soruşturmanın gerekçesi:

Yetkililerce öne sürülen iddiaya göre, soruşturmaya ilişkin yapılan beyanların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtiliyor. Bu iddia, soruşturmaya dahil edilen kişiler hakkında savcılığın bilgi toplama ve açıklamaların içeriğini inceleme sürecini başlattı.

İfade sürecinin anlamı ve olası gelişmeler:

'şüpheli sıfatıyla ifade vermek' hukuki süreçte soruşturmanın bir parçası olup, hakkında ifade alınan kişinin savcılığa bilgi sunması beklenir. Bu aşama, savcılığın elindeki belgeler ve beyanlar doğrultusunda yürütülen teyit ve değerlendirme çalışmalarının parçasıdır; soruşturmanın sonucu ise savcılığın değerlendirmesine bağlı olarak şekillenecektir.

Olayla ilgili resmi süreç devam ediyor; savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanana kadar konuyla ilgili yeni açıklamalar ya da gelişmeler beklenebilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi