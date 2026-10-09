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Çağlayan'da ifade için adım atan Saymaz, fon soruşturmasının odağında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunu yanıltma iddiasıyla şüpheli olarak Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çağlayan'da ifade için adım atan Saymaz, fon soruşturmasının odağında

İfade için Çağlayan'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Gelişme, soruşturmanın odağındaki isimlerden birinin adliyeye gelmesiyle dikkat çekti.

Soruşturmanın kapsamı:

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın "fon" iddiaları etrafında şekillendiği belirtiliyor. Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi ayrıntılar savcılık tarafından açıklanmadı; ancak adliyedeki ifade işlemleri, hukuki sürecin bir parçası olarak ilerleyecek. İfade alma aşamasının ardından savcılığın değerlendirmeleri doğrultusunda ek işlemler yapılabileceği değerlendiriliyor.

Basın özgürlüğü ve hukuki çerçeve:

Kamuoyuna açıklama yapan gazeteciler ile yürütülen soruşturma süreçleri, basın özgürlüğü ile hukuki sorumluluk arasındaki dengeleri yeniden gündeme taşıyor. Yetkili makamların iddiaları ve gazetecilerin savunmaları, hukukun çerçevesinde çözümlenmesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor. Sürecin şeffaf yürütülmesi ve resmi açıklamaların beklenmesi, hem hukuki hem de kamu açısından belirleyici olacak.

İfade alma işlemlerinin nasıl sonuçlanacağına dair resmi bilgilendirme bekleniyor; adliyedeki gelişmeler ve savcılığın değerlendirmeleri takip edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adli

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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