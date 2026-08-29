Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi mevkiinde, kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Olayın saat 13.30 civarında gerçekleştiği bildirildi; dorsede bulunan kum çevreye saçıldı.

Kaza anı ve hasar:

Edinilen bilgiye göre kamyon, inşaat çalışması esnasında kum boşaltımı sırasında devrildi. Saçılan kum yola dökülürken, park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyon, ekiplerin çalışması sonucunda kaldırıldı ve kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

KAĞITHANE’DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DORSESİ YOLA DEVRİLDİ