Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Kağıthane Çağlayan'da saat 13.30'da kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi; yola saçılan kum park halindeki araca zarar verdi, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi mevkiinde, kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Olayın saat 13.30 civarında gerçekleştiği bildirildi; dorsede bulunan kum çevreye saçıldı.

Kaza anı ve hasar:

Edinilen bilgiye göre kamyon, inşaat çalışması esnasında kum boşaltımı sırasında devrildi. Saçılan kum yola dökülürken, park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyon, ekiplerin çalışması sonucunda kaldırıldı ve kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

KAĞITHANE’DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DORSESİ YOLA DEVRİLDİ

KAĞITHANE’DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DORSESİ YOLA DEVRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi
images

Alanya'da maskeli döviz bürosu soygununda 3 kişi tutuklandı, 400 bin TL iade edi...
images

Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatt...
images

İstanbul bağlantılı iki operasyonda taşıyıcı ve torbacı cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi

Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

Erikli'de 'iz bırakma' mesajı: Saros'ta kıyı temizliği

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler