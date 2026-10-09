Cagnes-sur-Mer'de kaybolan Renoir tabloları yeniden bulundu

Renoir Müzesi'ndeki kayıp eserler ay sonra ortaya çıktı

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesinden 8 Eylül'de çalındığı açıklanan iki tablo, yetkililerin bildirdiğine göre yaklaşık bir ay sonra bulundu. Bulunan eserlerden biri "Madame Colonna Romano" adlı portre, diğeri ise "Jeune femme au puits" adlı kuyu başındaki kadını betimleyen tablo olarak açıklandı.

Belediye Başkanı Bryan Masson, eserlerin bulunmasının kent için büyük bir sevinç olduğunu söyledi: "Bu 2 tablo sadece sanat eseri değil. Şehrimizin tarihinin bir parçası. Onların bulunmuş olması büyük bir sevinç". Ancak Masson, tabloların nerede bulunduğu veya hangi durumda olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Soygunun nasıl gerçekleştiği ve alarm kayıtları:

8 Eylül'deki soyguna ilişkin belediye açıklamasında, şüphelilerin müzenin ağaçlarla çevrili arazisine girmek için bir çiti kestiği, içeri girmek için bir pencereyi kırdığı ve çerçeve bağlantılarını kesmek için bir elektrikli testere kullandıkları belirtildi. Alarmın saat 05.48'de çaldığı ve polis ekiplerinin saat 05.53'te olay yerinde olduğu ifade edildi.

Masson, güvenlik kameralarının bazı şüphelileri tespit ettiğini ve müzeden iki tablonun çalındığını, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söylemişti. Yetkililer, çalınan eserlerin tahmini değerinin 9 milyon euro olduğunu açıkladı.

Soruşturma ilerliyor, gözaltılar yapıldı:

Belediyeden yapılan açıklamada, soygunla bağlantılı olarak 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer ve belediye, tabloların bulunmasına ilişkin bazı bilgileri paylaşsa da, eserlerin bulunduğu yer ve fiziksel durumuyla ilgili ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı.

Sanat eserlerinin geri bulunması, müze ve kent için olumlu bir gelişme olarak kabul edilirken, olay aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve müze güvenliği konusundaki eksikliklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililerin soruşturmayı sürdürerek, hem çalınan eserlerin güvenli dönüşünü sağlamak hem de sorumluların adli süreçte yargılanmasını temin etmek istediği ifade ediliyor.

Olayın hem yerel yetkililer hem de müze yönetimi açısından açtığı soru işaretleri; güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi, alarm ve kamera sistemlerinin etkinliği ile kültürel varlıkların korunmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi konularını yeniden ön plana çıkarıyor.

FRANSA’NIN GÜNEYİNDEKİ RENOİR MÜZESİ’NDEN 8 EYLÜL'DE ÇALINAN MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDEKİ 2 TABLO BULUNDU.