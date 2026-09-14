Çakaran vadisinde zorlu müdahale: Nazımiye'de orman yangını helikopterle destekleniyor

Çakaran vadisinde zorlu müdahale

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Bostanlı ile Dallıbahçe köyleri arasında bulunan Çakaran Vadisi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve ekipler kısa sürede sevk edildi.

Müdahale ekipleri:

Yangına ilk müdahale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı; çalışmalara ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri de katıldı. Kara ekiplerinin ilerleyişine destek vermek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Arazi koşullarının etkisi:

Vadinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangının etkili olduğu bazı noktalara karadan ulaşmak güçleşti. Bu nedenle havadan yürütülen müdahale, yangının kontrol altına alınmasında belirleyici hale geldi. Ekiplerin hem karadan hem havadan sürdürdüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.

TUNCELİ’NİN NAZIMİYE İLÇESİNDE, BOSTANLI İLE DALLIBAHÇE KÖYLERİ ARASINDA BULUNAN ÇAKARAN VADİSİ’NDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.