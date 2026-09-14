Dolar 48,6196 +0,13%
Euro 56,1468 -0,31%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.747,98 -2,09%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 108,25 +3,48%
--°

Çakaran vadisinde zorlu müdahale: Nazımiye'de orman yangını helikopterle destekleniyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Çakaran Vadisi'nde çıkan orman yangınına Orman İşletme ekipleri, jandarma, itfaiye ve helikopterle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çakaran vadisinde zorlu müdahale: Nazımiye'de orman yangını helikopterle destekleniyor

Çakaran vadisinde zorlu müdahale

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Bostanlı ile Dallıbahçe köyleri arasında bulunan Çakaran Vadisi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve ekipler kısa sürede sevk edildi.

Müdahale ekipleri:

Yangına ilk müdahale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı; çalışmalara ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri de katıldı. Kara ekiplerinin ilerleyişine destek vermek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Arazi koşullarının etkisi:

Vadinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangının etkili olduğu bazı noktalara karadan ulaşmak güçleşti. Bu nedenle havadan yürütülen müdahale, yangının kontrol altına alınmasında belirleyici hale geldi. Ekiplerin hem karadan hem havadan sürdürdüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.

TUNCELİ’NİN NAZIMİYE İLÇESİNDE, BOSTANLI İLE DALLIBAHÇE KÖYLERİ ARASINDA BULUNAN ÇAKARAN...

TUNCELİ’NİN NAZIMİYE İLÇESİNDE, BOSTANLI İLE DALLIBAHÇE KÖYLERİ ARASINDA BULUNAN ÇAKARAN VADİSİ’NDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutu...
images

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti iş...
images

Aydın merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: hesaplarda 11 milyar 38 milyon 5...
images

Kuzeykent mahallesinde sanayi kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu