Çakırca'da kara derenin taşması evleri ve tarlaları vurdu

Çakırca Mahallesi'nde etkili yağış sonrası taşma:

Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde gece boyunca etkili olan şiddetli yağmurun ardından mahalleden geçen Kara Dere taştı. Taşkın sonucu dere suları, mahalledeki zemin kattaki evlerin içini, bahçeleri ve ekili tarım arazilerini kapladı. Olay anı ve sonrasına ait görüntülerde, suların evlerin içine kadar girdiği, tarlaların göle döndüğü ve İznik Gölü'nün çamura bulandığı görüldü.

Mahalle sakinlerinin yaşadıkları ve ilk müdahaleler:

Evleri su basan vatandaşlar panik yaşadı; birçok kişi odalarındaki eşyaları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı hanelerde su çekildikten sonra kalan balçığın temizlenmesi için çalışmalar başladı. Olay yerinden sağlanan hava görüntülerinde, suyla kaplanan bahçelerde ve ekili arazilerde önemli hasar olduğu, bazı evlerin iç kısmının kullanılamaz hâle geldiği gözlendi.

Ekiplerin çalışmaları ve durum değerlendirmesi:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler sahada kurtarma ve tahliye çalışmaları ile lojistik destek sağlıyor. Yetkililer, vatandaşları ikinci bir taşkına karşı dikkatli olmaları ve tehlikeli alanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin bölgedeki müdahale ve tespit çalışmaları halen devam ediyor.

Görüntülerde görülen su seviyesinin ve çamurun etkileri, mahallede kısa vadede temizlik ve yeniden kullanım süreçlerini zorlaştırıyor. Vatandaşlar ve müdahale ekipleri öncelikle can güvenliğini sağlayıp, hasar tespitini tamamladıktan sonra altyapı ve tarımsal zararların değerlendirilmesine geçecek.

İznik'te Kara Dere taştı, evleri ve tarlaları su bastı