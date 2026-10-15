Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Çakırca'da kara derenin taşması evleri ve tarlaları vurdu

İznik'te etkili yağış sonrası Kara Dere taştı; Çakırca Mahallesi'nde zemin kattaki evler, bahçeler ve ekili araziler su ve çamur altında kaldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çakırca'da kara derenin taşması evleri ve tarlaları vurdu

Çakırca Mahallesi'nde etkili yağış sonrası taşma:

Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde gece boyunca etkili olan şiddetli yağmurun ardından mahalleden geçen Kara Dere taştı. Taşkın sonucu dere suları, mahalledeki zemin kattaki evlerin içini, bahçeleri ve ekili tarım arazilerini kapladı. Olay anı ve sonrasına ait görüntülerde, suların evlerin içine kadar girdiği, tarlaların göle döndüğü ve İznik Gölü'nün çamura bulandığı görüldü.

Mahalle sakinlerinin yaşadıkları ve ilk müdahaleler:

Evleri su basan vatandaşlar panik yaşadı; birçok kişi odalarındaki eşyaları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı hanelerde su çekildikten sonra kalan balçığın temizlenmesi için çalışmalar başladı. Olay yerinden sağlanan hava görüntülerinde, suyla kaplanan bahçelerde ve ekili arazilerde önemli hasar olduğu, bazı evlerin iç kısmının kullanılamaz hâle geldiği gözlendi.

Ekiplerin çalışmaları ve durum değerlendirmesi:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler sahada kurtarma ve tahliye çalışmaları ile lojistik destek sağlıyor. Yetkililer, vatandaşları ikinci bir taşkına karşı dikkatli olmaları ve tehlikeli alanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin bölgedeki müdahale ve tespit çalışmaları halen devam ediyor.

Görüntülerde görülen su seviyesinin ve çamurun etkileri, mahallede kısa vadede temizlik ve yeniden kullanım süreçlerini zorlaştırıyor. Vatandaşlar ve müdahale ekipleri öncelikle can güvenliğini sağlayıp, hasar tespitini tamamladıktan sonra altyapı ve tarımsal zararların değerlendirilmesine geçecek.

İznik&#039;te Kara Dere taştı, evleri ve tarlaları su bastı

İznik'te Kara Dere taştı, evleri ve tarlaları su bastı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı