Çal'da altyapı ve yol düzenlemeleri sürüyor

Denizli'nin Çal ilçesinde mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alfaklar ve Hançalar mahallelerinde yürütülen taş döşeme çalışmaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çal Belediyesi ekiplerinin ortak koordinasyonuyla tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle yolları daha düzenli bir görünüme kavuştu.

çalışmanın kapsamı:

Tamamlanan taş döşeme çalışmaları, mahalle içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve kent dokusunu koruyarak estetik bir görünüm sunmayı hedefliyor. Çal Belediyesi yetkilileri, çalışmanın hem yaya hem de araç trafiğinde konfor sağlayacağını, ayrıca altyapı bakım ve onarım ihtiyaçlarının önlenmesine katkı sunacağını belirtti. Projede görev alan ekiplerin koordineli çalışması, işlerin planlanan sürede bitirilmesine olanak tanıdı.

başkan hakan'ın vurguladıkları:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, belediyecilik anlayışlarının temelinde çalışmak, üretmek ve halka hizmet etmek bulunduğunu ifade etti. Başkan Hakan, tamamlanan çalışmaların Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu belirterek, destekleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile emeği geçen tüm belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Hakan sözlerini şu ifadelerle özetledi: "Bizim görevimiz belli: Çal için çalışmak, üretmek ve hizmet etmek! Her görevde hedefimiz aynı: Daha güzel, daha yaşanabilir bir Çal!" Bu açıklama, belediyenin önümüzdeki dönemde de benzer hizmet projelerini sürdüreceğinin sinyalini veriyor.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE MAHALLELERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇAL BELEDİYESİ EKİPLERİNİN İŞ BİRLİĞİYLE ALFAKLAR VE HANÇALAR MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, DAHA GÜZEL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇAL İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ VURGULADI.