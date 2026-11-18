Proje kapsamı:

Çal Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Denizler Mahallesi'nin Kuyucak olarak bilinen bölümünde yollar yeniden düzenleniyor ve mahalleye yeni bir pazaryeri kazandırılıyor. Proje kapsamında toplam 10 bin metrekare alana taş döşeme yapılması planlanıyor; belediye yetkilileri şu ana kadar işin %35'inin tamamlandığını belirtiyor.

Çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyon:

Yolun altyapı hazırlık çalışmaları Çal Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi, taş döşeme işini ise Denizli Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, sahada incelemelerde bulunarak iki belediyenin sahada koordineli çalıştığını vurguladı ve 'Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarına, yurttaşlarına veriyoruz' sözleriyle projeye verilen önemi ifade etti.

Pazaryeri ve kantara ilişkin adımlar:

Mahalleye yapılacak pazaryerinde satıcı ve alıcıya yönelik düzenlemeler planlanıyor; ayrıca pazaryeri için bir kantar kurulmasına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Başkan Hakan, projeyi Denizler halkına söz verildiği şekilde tamamlamak istediklerini belirtti ve çalışmaların yaklaşık üçte birinin tamamlandığını aktardı.

Başkan Hakan, Denizler halkı adına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibine, ayrıca Çal Belediyesi Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti. Yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla mahallede görünür bir iyileşme hedefleniyor; tamamlandığında hem ulaşım hem de ticari yaşam açısından bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE DENİZLER MAHALLESİ’NİN YOLLARI YENİLENİRKEN, MAHALLEYE PAZARYERİ DE YAPILIYOR. ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, YAKLAŞIK 10 BİN METREKARELİK TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMASININ YÜZDE 35’İNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.