Çaldıran'da tanker ile çekicinin çarpışması: yol kısa süre kapandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van-Doğubayazıt kara yolunun Hastane Kavşağı yakınlarında yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu ulaşım aksadı. Olay, bölgedeki sürücüler ve ekipler için kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Çarpışmanın etkisiyle tankerin gövdesi ile çekicisi birbirinden ayrıldı, tır ise yan yatarak devrildi. Sürücülerin isimleri ve plakaları olay yerinde alınan bilgilerde henüz tespit edilemedi.

yaralanan ve yol durumu:

Kazada 1 kişi yaralandı. Kapanan kara yolu, ilgili araçların ve ağır ekipmanların kaldırılmasının ardından kontrollü biçimde yeniden trafiğe açıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi. Olayın kesin nedeni ve diğer detaylar, yürütülecek incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacak.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE YAKIT TANKERİYLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.