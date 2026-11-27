Çalışmanın özeti:

DÜZCE (İHA) — Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Uygulama, köy yolunda ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor.

Uygulama ve planlama:

Yapılan çalışmada mevcut yol zemini hazırlanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Kurum yetkilileri, kırsal alanlardaki yol yapım ve iyileştirme faaliyetlerinin planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışma kapsamında yol kaplamasının yenilenmesi ile birlikte sürücü ve yaya güvenliğinin güçlendirilmesi, ulaşım sürelerinin ve konforun iyileştirilmesi amaçlandı. Yetkililer, benzer iyileştirme çalışmalarının ilçenin diğer kırsal noktalarında da devam edeceğini ifade etti.

Beklenen faydalar:

Tamamlanan serim ile köy yolu üzerindeki olası deformasyonlar ve sürüş zorluklarının azaltılması, kış koşulları başta olmak üzere yıl boyu daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlanması bekleniyor. Projenin yerel halkın günlük hayatına olumlu katkı sunması öngörülüyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇALILIK KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. YAPILAN ÇALIŞMAYLA KÖY YOLUNDA ULAŞIM KONFORUNUN VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.