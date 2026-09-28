Çal'ın mirası ve lezzetleri Beypazarı'nda buluştu

Çal'ın tanıtımı Beypazarı'nda:

Denizli'nin Çal ilçesi, tarihi ve kültürel değerlerini Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde ziyaretçilere tanıttı. Festivalin ikinci gününde açılan stant, farklı yörelerin geleneklerini bir araya getiren etkinlik programı kapsamında ilgi gördü.

Stand çalışması ve yöresel ürünler:

Çal Belediyesi ile Kabalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle açılan stantta ilçeye özgü ürünler sergilendi. Ziyaretçilere bölgenin tarımsal ve kültürel zenginlikleri hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, yöresel lezzetler ve el emeği ürünler öne çıktı.

Belediyeler arası buluşma ve destek:

Standı, festivalin ikinci gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etti; bu sırada Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ile görüşme gerçekleşti. Görüşme, tanıtım çalışmasının yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve iletişimi güçlendirdiğine işaret etti.

Başkan Ahmet Hakan, festivalin farklı yörelerin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve ekibine ev sahiplikleri için teşekkür etti. Hakan, Çal'ımızın kültürünü, tarihini ve yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

ÇAL’IN DEĞERLERİ BEYPAZARI FESTİVALİ’NDE TANITILDI