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Çalınan altınlar için kurgulanan evlilik oyunu: yaşlı adam polise başvurdu

Hatay'da 75 yaşındaki N.G., evlenme vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını bildirip şikayette bulundu; 4 kişi gözaltına alındı, aralarında akrabası da var.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çalınan altınlar için kurgulanan evlilik oyunu: yaşlı adam polise başvurdu

soruşturmanın başlangıcı:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde 6 Ekim tarihinde yaşanan olayda, 75 yaşındaki N.G. evlenme vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını belirterek polise başvurdu. N.G.'nin evlenmek istediği kişinin ise kendisinden 45 yaş küçük 30 yaşındaki E.G. olduğu kaydedildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip saha çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. adlı dört şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

şüphelilerin ilişkisi ve iddia edilen plan:

İncelemede, şüpheliler arasında N.G.'nin akrabasının bulunduğu ve yaşlı adamın evlenme isteğini bilerek bir evlilik senaryosu kurulduğu belirlendi. İddialara göre evlenme vaadi kullanılarak altınlara ulaşılması amaçlandı; olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

DOLANDIRICI KADINLAR VE 75 YAŞINDAKİ ŞAHIS

DOLANDIRICI KADINLAR VE 75 YAŞINDAKİ ŞAHIS

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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