Çalınan uçak Paks’ın yasak bölgesine girip ayçiçeği tarlasına indi

Macaristan'da 24 yaşındaki bir şüpheli, Kalosca Havalimanı'nda park halindeki Cessna 172 tipi hafif uçağı alarak havalandı. Uçağın daha sonra ülkenin tek nükleer enerji tesisi olan Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmesi, yetkilileri alarma geçirdi.

Olayın gelişimi:

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi tarafından yapılan açıklamada, radarların izinsiz girişi tespit etmesinin ardından iki adet Gripen tipi savaş uçağının acil olarak havalandığı bildirildi. Şüpheli uçak, bu takibin ardından kısa süre sonra Paks'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın iniş takımlarında hasar oluştu.

Güvenlik müdahalesi ve şüphelinin yakalanması:

Olay yerinden ve Kalosca Havalimanı'ndan paylaşılan görüntülerde, iniş sonrası hafif yaralanan şüphelinin tarlayı geçerek karayoluna çıktığı görülüyor. Polis açıklamasına göre, şüpheli daha sonra yol üstünde yardım talep eden bir kişinin aracını çalmaya çalıştı; bu girişim başarılı olmayınca yakalanarak polis merkezine götürüldü. Basında yer alan haberlere göre, yakalandığında şüpheli kafa karışıklığı ve yönünü kaybetmiş izlenimi veriyordu.

Macaristan’da hafif uçağı çalan bir şüphelinin Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmesi alarma neden olukren Macaristan Savunma Bakanı, müdahale için iki savaş uçağının havalandığını açıkladı.