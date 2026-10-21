Çalışan dayanışmasıyla kan bağışı seferberliği

TEI çalışanlarından kan bağışı desteği

TEI çalışanları, Türk Kızılay ile yürütülen kan bağışı kampanyalarına gönüllü olarak katıldı. Bu katılım, ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik somut bir katkı sağladı.

Etkinliğin işleyişi ve iş birliği:

Şirket, 2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenli kan bağışı etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu yıl düzenlenen organizasyonda da çalışanların yoğun gönüllü katılımı dikkat çekti ve bağışların düzenli akışına destek verildi.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik:

TEI, eğitimden çevreye, sağlıktan toplumsal yardımlaşmaya uzanan kapsamlı sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor. Kan bağışı etkinlikleri, şirketin bu sorumluluk anlayışının çalışanlar aracılığıyla hayata geçirilen bir parçası olarak sürdürülüyor.

TEI, çalışanlarının katkılarıyla bu dayanışmayı devam ettiriyor.

TEI ÇALIŞANLARI, KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK ÜLKENİN KAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA DESTEK OLDU.