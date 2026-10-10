Cam Piramit'te kitap coşkusu: 67 yazarın imza günü

16. Antalya Kitap Fuarı'nda 9. gün:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bugünü Oku, Geleceği Yaz" temasıyla düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9. günde de kitapseverlerle buluştu. Fuar boyunca yayınevleri, söyleşiler ve imza günleriyle ziyaretçilere zengin bir program sundu. Gün içinde gerçekleştirilen etkinliklerde 67 yazar okurları için kitaplarını imzaladı.

pergolede genç yazar yoğunluğu:

Fuarda özellikle pergole alanında düzenlenen genç yazar imza etkinlikleri büyük ilgi çekti. Okurların sevdiği isimlerle bire bir görüşme imkânı bulduğu oturumlar, fuarın hareketli bölümlerinden biri oldu; yayınevlerinin stantları ve söyleşi programları ziyaretçi akışını canlı tuttu.

büşra özdemir'in değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, fuarın rekor bir katılımla sürdüğünü belirterek, "Bu yıl öyle büyük bir coşkuyla açtık ki kapılarımızı, 'Bugünü Oku, Geleceği Yaz' demiştik. Kitap fuarının yarın kapanışını yapacağız ama Antalyalıların kitaplara ve yazarlarımıza ilgisi ilk günkü heyecanla devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz. Okuyan, araştıran bir nesil yetiştiğini görüyoruz Antalya’da. Kitaplara olan bu güzel ilgiyi görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu kentin özellikle kültürüne yaptığımız bu yatırımın ne güzel bir karşılık aldığını burada okurlarımızla birlikte görüyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca geçen yıl kırılan rekorun bu yıl da aşılacağına inandıklarını, kapanış gününde katılımcı sayısının açıklanacağını ve 17. Kitap Fuarı'nın tarihinin duyurulacağını söyleyerek Antalyalıları son güne davet etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, YAZAR VE OKURLARLA BULUŞTU