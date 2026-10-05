Çamardı’da Balkan şampiyonlarına coşkulu karşılama

Çamardı’da karşılama töreni:

Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen U15 Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcular, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Çamardı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Reyhan Akdağ 33 kilogramda, Tenzile Sude Altan ise 39 kilogramda Balkan şampiyonu oldu.

ilçe protokolünün katılımı:

Şampiyon sporcular için Çamardı Hükümet Konağı önünde bir karşılama programı gerçekleştirildi. Programa Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Belediye Başkanı Ali Pınar, ilçe protokolü, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Muhammet Furkan Bektaş, ay yıldızlı formayla Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcuları tebrik etti ve elde edilen başarının hem Çamardı hem de Niğde adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

sporcular, antrenör ve ailelerin sevinci:

Programda, şampiyonların yanı sıra antrenör Kemal Karaboğa ve aileleri de tebrik edildi. Katılımcılar, genç sporcuların uluslararası başarılarının bölge sporunun görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti.

Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan’ın başarıları, Çamardı’da düzenlenen törenle kutlanırken, spor camiası ve yerel halkın desteğinin genç atletlerin motivasyonunu yükselttiği ifade edildi. Sporcuların uluslararası arenada kazandıkları madalyalar, ilçede gururla karşılandı.

BALKAN ŞAMPİYONLARINA ÇAMARDI’DA COŞKULU KARŞILAMA