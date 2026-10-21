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Çameli anaokulunda aileler dijital molada geleneksel oyunlarla kaynaştı

Çameli'de Şehit Er Basri Arslan Anaokulu'nda aileler ve minikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinliğinde çuval yarışı, halat çekme ve oyunlarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çameli anaokulunda aileler dijital molada geleneksel oyunlarla kaynaştı

etkinlikten notlar:

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Şehit Er Basri Arslan Anaokulu'nda düzenlenen program, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen 'Ailemle Eğitim Yolculuğu' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, minikler ile ailelerinin bir araya gelerek hem eğlendiği hem de dayanışma ve takım ruhunu pekiştirdiği bir gün sundu.

katılımcılar ve protokol:

Okul bahçesinde düzenlenen programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkan Vekili Oğuzcan Ayten, ilçe protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Protokol üyeleri ve aileler, çocukların heyecanına ortak olarak yarışmaları takip etti ve destek verdi.

yarışmalar ve amaç:

Etkinlikte çocuklar ve ebeveynleri, dijital ekranlardan uzaklaşıp geleneksel sokak oyunlarını deneyimleme fırsatı buldu. Hazırlanan parkurlarda halat çekme, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, topaç döndürme ve hedefe şut atma yarışmaları gerçekleştirildi. Anne ve babalarıyla birlikte koşan minikler, oyunlar sırasında hem eğlendi hem de paylaşma, iş birliği ve rekabet duygularını geliştirdi.

Program, ailelerin yoğun katılımıyla okul bahçesinde renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu; katılımcılar etkinliğin çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDEKİ ŞEHİT ER BASRİ ARSLAN ANAOKULU’NDA, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDEKİ ŞEHİT ER BASRİ ARSLAN ANAOKULU’NDA, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "AİLEMLE EĞİTİM YOLCULUĞU" ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ GELENEKSEL OYUNLARDA BULUŞTU. HALAT ÇEKME, ÇUVAL YARIŞI VE KAŞIKTA YUMURTA TAŞIMA GİBİ YARIŞMALAR RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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