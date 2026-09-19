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Çameli Cittaslow iş birliğinde KKTC kentleriyle deneyim paylaştı

Çameli ekibi, Cittaslow Türkiye-KKTC toplantısında ilçedeki Cittaslow uygulamalarını, yerel değer projelerini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çameli Cittaslow iş birliğinde KKTC kentleriyle deneyim paylaştı

Çameli'nin katılımı ve sunum

Çameli Belediyesi'ni Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile proje koordinatörleri Nimet Cansu Cingör ve Emirhan Akşitten oluşan heyet temsil etti. Toplantıda ilçenin Cittaslow ağına katılım sonrası yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin vizyon projeler sunuldu.

Sunumlarda, ilçede Cittaslow kriterleri doğrultusunda sürdürülen faaliyetler, yerel değerlerin korunmasına yönelik girişimler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ön plana çıkarıldı. Heyet, uygulamalarının nasıl şekillendiğini ve beklenen etkiyi katılımcılarla paylaştı.

Sunulan projeler ve öncelikler:

Çameli'nin projeleri arasında yerel üretimin desteklenmesi, kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik adımların olduğu vurgulandı. Sunumda, kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi planlanan projelerin temel hedefleri katılımcılara aktarıldı.

KKTC kentlerine teknik ziyaretler:

Program kapsamında Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Cittaslow kentlerine teknik ziyaretler düzenlendi. Ziyaretlerde yerel üretimin desteklenmesi, kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarındaki uygulamalar yerinde incelendi.

Bu karşılıklı ziyaretlerle iki ülke kentleri arasındaki tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi ve uygulamaların yerel ihtiyaçlara göre uyarlanması hedefleniyor.

CİTTASLOW TÜRKİYE İLE CİTTASLOW KKTC ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE KENTLER ARASINDAKİ...

CİTTASLOW TÜRKİYE İLE CİTTASLOW KKTC ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE KENTLER ARASINDAKİ DENEYİM PAYLAŞIMINI ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÇAMELİ İLÇESİ TEMSİL EDİLDİ.CİTTASLOW TÜRKİYE - CİTTASLOW KKTC İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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