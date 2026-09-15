Çameli Elmalı yolunda kapsamlı yenileme: güvenli ulaşım hedefi

çalışmanın kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz dönemi asfalt seferberliği çerçevesinde Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi yolunda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hattın 8 metre genişliğinde ve 2 bin 450 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Ulaşım kalitesini artırmak ve yol ömrünü uzatmak amacıyla güzergahta önce 12 bin ton PMT serimi yapıldı; ardından 3 bin 750 ton sıcak asfalt uygulaması tamamlanarak yol kullanıma açıldı.

yapısal önlemler ve koruma:

Arazi özelliklerinden kaynaklanan riskleri azaltmak için yapılan güçlendirme çalışmaları da projeye dahil edildi. Toplamda 3,5 metre yüksekliğinde 290 metre perde duvar ile yine 3,5 metre yüksekliğinde 143 metre taş duvar imalatları tamamlanarak yolun emniyeti ve stabilitesi sağlandı. Bu müdahaleler, özellikle eğimli kesimlerde erozyon ve kaya düşmesi risklerini azaltmayı hedefliyor.

etki ve ulaşım konforu:

Tamamlanan düzenlemeler sayesinde Çameli ve çevre mahallelerin ulaşımında gözle görülür bir iyileşme hedefleniyor. Yetkililer, çalışmanın sürücü güvenliğini artıracağını, seyahat sürelerini kısaltacağını ve bakım maliyetlerini düşüreceğini belirtti. Yenilenen hat, hem günlük ulaşımda hem de hizmet ve acil durum müdahalelerinde konfor ve hız sağlayacak şekilde tasarlandı.

başkanın değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Denizli’mizin 19 ilçesinde ve tüm mahallelerinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaz dönemiyle birlikte başlattığımız asfalt seferberliğimiz kapsamında Çameli Elmalı yolundaki çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sadece asfalt serimi yapmakla kalmadık; perde ve taş duvar imalatlarımızla yolumuzu çok daha güvenli bir yapıya kavuşturduk. Bize emanet edilen bu şehrin her kuruşunu, yine bu şehrin insanlarının huzuru, güvenliği ve konforu için harcamaya devam edeceğiz. Çameli Elmalı yolumuzun hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum".

ÜYÜKŞEHİR’DEN ÇAMELİ’YE ULAŞIM KONFORU: ELMALI YOLU BAŞTAN SONA YENİLENDİ