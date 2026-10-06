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Çameli, soma maden şehidinin ailesine eğitim ve yaşam desteği sağlıyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden Halit Ersay'ın ailesi Çameli'ye döndü; kaymakamlık ve belediye çocukların eğitimi ile yerleşim ihtiyaçlarını karşılıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çameli, soma maden şehidinin ailesine eğitim ve yaşam desteği sağlıyor

Çameli'ye dönüş ve ilk destek

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden Halit Ersay'ın ailesi, yaşanan acının ardından memleketleri Çameli'ye döndü. Kirazlıyayla Mahallesi sakini ailenin Soma'daki ikametini 6 Ekim tarihinde Çameli'ye taşıyarak ilçeye yerleştiği bildirildi. Cenaze töreni ise 2 Ekim'de gerçekleştirildi; törende Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve kurum amirleri aileye başsağlığı dileklerini iletti.

çocukların eğitimi için yapılan düzenlemeler:

Yerleşme sürecinin ardından Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, ailenin özellikle çocuklarının eğitim hayatlarının aksamaması için hızlı bir koordinasyon süreci başlattı. Okul kaydı, servis düzenlemeleri ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli işlemler yapıldı. İlgili okul yönetimleri ve servis sağlayıcılarıyla iletişime geçilerek çocukların ilçede eğitimlerine devam etmeleri için pratik çözümler üretildi.

idari destek ve aileye yapılan ziyaretler:

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ailenin talep ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Kaymakamlık makamında aileyi ağırladı. Görüşmede hem taziye hem de devam eden destek konuları ele alındı; yetkililer ailenin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon halinde takip edileceğini, devletin tüm imkânlarıyla yanında olunacağını vurguladı. Belediye başkanı Arslan, özellikle çocukların eğitim ve yerleşim sürecinde belediyenin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, ailenin ilçeye entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçların tespiti ve çözümü için çalışmaların süreceğini, sosyal yardımlar ve yönlendirmeler dahil olmak üzere gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN GÖÇÜĞÜNDE HAYATINI KAYBEDEN ÇAMELİ’NİN KİRAZLIYAYLA...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN GÖÇÜĞÜNDE HAYATINI KAYBEDEN ÇAMELİ’NİN KİRAZLIYAYLA MAHALLESİ SAKİNİ HALİT ERSAY’IN AİLESİ, SOMA’DAKİ İKAMETİNİ ÇAMELİ’YE TAŞIDI. ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI VE ÇAMELİ BELEDİYESİ, AİLENİN İLÇEYE DÖNÜŞÜNÜN ARDINDAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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