Çameli’de 103. yıl coşkusu çelenk ve saygı duruşuyla başladı

Çameli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Çameli'de düzenlenen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Tören, ilçede resmi programın açılışını simgeledi.

çelenk sunma töreni:

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan çelenk sundu; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

katılımcılar ve törenin önemi:

Düzenlenen törene ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen bu ilk törenle birlikte Çameli'de 29 Ekim etkinlikleri resmen başlamış oldu ve Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü topluca anıldı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, ÇAMELİ CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASININ ARDINDAN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.