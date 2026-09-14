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çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Atatürk İlkokulu'ndaki törenle başladı; protokol ilk zili çaldı ve 1. sınıflar üst sınıflardan hediyeler aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle resmen açıldı. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Uzun bir yaz tatilinin ardından okullarına dönen öğrencilerde heyecan ve coşku hissedildi.

törenin akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmaları yapıldı; yetkililer yeni eğitim yılının hayırlı olması dileklerini iletti. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve hazırlanan gösteriler törene renk kattı. Etkinlikler, okul toplumunun bir araya geldiği ve yılın ilk günündeki dinamizmi hissettiren anlara sahne oldu.

miniklere sürpriz:

Törende en duygusal anlar, eğitim hayatına ilk kez adım atan 1. sınıf öğrencileri için gerçekleşen hoş geldiniz etkinliğinde yaşandı. Üst sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan kardeşlerine hazırladıkları sürpriz hediyeleri takdim etti; miniklerin mutluluğu salonda duygulu anlar oluşturdu. Şiirlerin okunması ve hediye takdiminin ardından program sona erdi.

Törenin sonunda Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun birlikte ilk ders zilini çalarak 2026-2027 eğitim öğretim yılını resmen başlattı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, ATATÜRK İLKOKULU’NDA...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, ATATÜRK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ÇALDI. İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI TÖRENDE, OKULA İLK KEZ BAŞLAYAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÜST SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HOŞ GELDİNİZ HEDİYELERİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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