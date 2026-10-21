Çameli'de bereket buluşması: ceviz hasat şenliği 24 ekimde kutlanacak

Denizli’nin ceviz üretiminde öne çıkan ilçelerinden Çameli, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenecek Ceviz Hasat Şenliği ile üreticilerin emeğini ve bölgenin tarımsal zenginliğini görünür kılmaya hazırlanıyor. Etkinlik, ilçenin ekonomik değerlerinden biri olan cevizin hasat sevincini topluma taşıyacak bir platform sunacak.

etkinlik yeri ve program detayları:

Şenlik, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de Yeni Mahalle, Atatürk Bulvarı üzerinde, Yörük Çadırı karşısındaki festival alanında yapılacak. Organizasyonda yerel üreticilerin ürün tanıtımları, hasat ritüelleri ve kısa söyleşiler planlanıyor; etkinlik boyunca cevizin üretim süreci ve ekonomik katkıları öne çıkarılacak.

katılım ve amaç:

Şenliğe, aralarında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan ile AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun da bulunmasının planlandığı açıklandı. Organizasyonun temel hedefi; cevizin yerel ekonomideki rolünü vurgulamak ve üreticilerin emeğine dikkat çekmek olarak belirtildi.

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, hem üreticiler için bir tanıtım fırsatı hem de kent sakinleri ve ziyaretçiler için tarımsal kültürü deneyimleme imkânı sunacak. Katılımcılara yönelik sergi ve stantlar ile yerel ürünlerin satışına da olanak sağlanması bekleniyor.

başkandan davet:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet ederek 'Çameli'mizin bereketini, üreticimizin emeğini ve hasat sevincini hep birlikte paylaşalım' çağrısında bulundu. Başkan Arslan, şenliğin ilçenin değerlerini görünür kılma ve üreticilere moral verme açısından önemli olduğunu vurguladı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE, BÖLGENİN ÖNEMLİ EKONOMİK KAYNAKLARINDAN BİRİSİ OLAN CEVİZ İÇİN ÇAMELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 24 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ CEVİZ HASADI FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, TÜM VATANDAŞLARI FESTİVALE DAVET ETTİ.