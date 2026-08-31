Cami avlusunda görülen yılan itfaiyenin müdahalesiyle doğaya bırakıldı

Olayın gelişimi:

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde yer alan bir caminin bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Sahanın kontrolünü sağlayan itfaiye ekipleri, yılanı zarar görmeden yakalayacak şekilde tedbir aldı ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. İşlem sırasında çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve alandaki güvenlik sağlandı.

Yılanın doğaya bırakılması:

Ekipler tarafından yakalanan yılan, daha sonra yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı. Olay, herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan sonlandırıldı.

CAMİ BAHÇESİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI