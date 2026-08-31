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Cami avlusunda görülen yılan itfaiyenin müdahalesiyle doğaya bırakıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki cami bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp yerleşim dışına bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Cami avlusunda görülen yılan itfaiyenin müdahalesiyle doğaya bırakıldı

Olayın gelişimi:

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde yer alan bir caminin bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Sahanın kontrolünü sağlayan itfaiye ekipleri, yılanı zarar görmeden yakalayacak şekilde tedbir aldı ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. İşlem sırasında çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve alandaki güvenlik sağlandı.

Yılanın doğaya bırakılması:

Ekipler tarafından yakalanan yılan, daha sonra yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı. Olay, herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan sonlandırıldı.

CAMİ BAHÇESİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

CAMİ BAHÇESİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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