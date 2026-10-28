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camide güçlenen bağlar: Bolu Fen Lisesi öğrencileri aileleriyle yatsıyı kıldı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ailelerle Namaz Buluşması'nda Bolu Fen Lisesi öğrencileri ve aileleri Yıldırım Beyazıt Camii'nde yatsıyı birlikte kıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

camide güçlenen bağlar: Bolu Fen Lisesi öğrencileri aileleriyle yatsıyı kıldı

camide buluşma:

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ailelerle Namaz Buluşması programında Bolu Fen Lisesi öğrencileri ve aileleri Yıldırım Beyazıt Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Programa, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan de katıldı. Yatsı namazının ardından Turan, öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

programın amacı:

Etkinlik, aile bağlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin aileleriyle birlikte manevi değerler etrafında buluşmasının sağlanması amacıyla düzenlendi. Böyle programlar okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

kapanış ve hatıra:

Program, yatsı namazının ardından gerçekleştirilen sohbetin ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Organizasyon, öğrencilerle ailelerin ortak anlar paylaştığı bir buluşma olarak kayda geçti.

BOLU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;AİLELERLE NAMAZ BULUŞMASI&quot; PROGRAMINDA, BOLU...

BOLU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "AİLELERLE NAMAZ BULUŞMASI" PROGRAMINDA, BOLU FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ’NDE YATSI NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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