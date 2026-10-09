Camide hayatın vurgulandığı Havza programında birlik mesajı

Programın açılışı ve akışı:

Havza ilçesinde düzenlenen 'Camide Hayat Var, Hayatın Kalbi Camide Atar' temalı Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı, Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sıralanan konuşmalarla devam etti. Programın gündeminde camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplum hayatındaki rolü vardı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Konuşmasında Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, göreve başlamasının ardından katıldığı ilk programın Havza olduğunu belirterek din görevlileri ve kurumlarla yakın iş birliği içinde olacaklarını söyledi. Güneş, 'Beş gün önce Samsun İl Müftüsü olarak göreve başladım. Samsun’daki ilk programıma Havza’da katılıyorum. Din görevlilerimiz ve tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz' ifadelerini kullandı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut camilerin toplumsal hayattaki yeri ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dinleti, hediyeler ve katılımcılar:

Programda, camilerin birlik, beraberlik, dayanışma ve manevi değerlerin yaşatılmasındaki rolü vurgulandı. Etkinlikte Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Selman Kızmaz ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Fatih Şentürk dinleti sundu. Program sonunda Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş ve Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Sadide Akbuluta çiçek ve Havza’yı simgeleyen semaver hediye etti.

Programa ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Etkinlikte öne çıkan vurgu, camilerin hem ibadet hem de toplumun bir araya geldiği, dayanışma ve manevi değerlerin yaşatıldığı alanlar olduğuydu.

HAVZA’DA CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI