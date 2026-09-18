Camiden çıktı evine yürürken öldürüldü: Karesi'de 66 yaşındaki N.A. hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana gelen olayda, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vurulma detayları:

Olayda N.A.'nın sırtına 2, başına 1 kurşun isabet ettiği belirtildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde N.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

BALIKESİR’İN KARESİ İLÇESİNDE 66 YAŞINDAKİ NURETTİN A., YATSI NAMAZININ ARDINDAN CAMİDEN ÇIKARAK EVİNE GİTTİĞİ SIRADA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. POLİS, SALDIRININ ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.