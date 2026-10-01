Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir

Müftü Çapçı'nın Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı:

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle yayımladığı açıklamada camilerin İslam toplumundaki birleştirici rolüne dikkat çekti. Çapçı, camilerin sadece ibadet mekânı olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı mekânlar olduğunu ifade etti.

Camiler, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin manevi merkezleridir. Müslüman beldelerin mührü, Cennet vatanımızın manevi tapularıdır, diyen Müftü Çapçı, toplumun ruhunu besleyen bu mekânların önemine vurgu yaptı.

Camilerin toplumsal işlevi:

Çapçı mesajında camilerin eğitim ve ahlak merkezleri olduğuna işaret ederek, bu mekânların aile ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mesajında yer verdiği ifadeyle Camilerimiz; vatan sevgisinin, şehitlik ve gazilik duygusunun beslendiği, çalışma azminin işlendiği, anne ve babaya hürmetin, güzel ahlakın öğretildiği İrfan yuvalarıdır şeklinde tanımladı ve bu işlevlerin gelecek nesiller açısından taşıdığı ağırlığı vurguladı.

Din görevlilerinin rolü:

Müftü Çapçı, din görevlilerinin toplumun manevi mimarları olduğunu belirterek onların fedakârlıklarına teşekkür etti. Mesajında şu ifadelere yer verdi: Camilerimizi imar eden, ezanla gönülleri dirilten, Kur’an’la kalpleri nurlandıran, milletimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmamızda öncülük eden, mihraplardan, minberlerden, kürsülerden ve minarelerden İslam’ın rahmet ve hikmet dolu mesajlarını milletimizle buluşturan; insanlarımızın gönüllerine dokunarak hüznünde ve sevincinde yanında olan, din hizmetlerinin en iyi şekilde ifa edilebilmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı en içten dileklerimle kutlar, görevlerinde başarılar, hayatlarında sağlık, huzur ve bereket diliyorum.

Müftü Çapçı mesajının sonunda camilerin inşasına katkı sağlayanlara yönelik şükran ve vefa duygusunu dile getirdi: Ayrıca camilerimizin inşasında emeği bulunan hayırseverlerimizi şükranla, ahirete irtihal edenleri ise rahmetle yâd ediyorum. Çapçı, hem görevlilere hem de destekçilere teşekkür ederek camilerin korunması ve yaşatılmasının toplum için öncelikli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

ERZURUM İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI, 'CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI' DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, CAMİLERİN İSLAM TOPLUMUNDAKİ BİRLEŞTİRİCİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKEREK, "CAMİLER, BİRLİĞİMİZİN, BERABERLİĞİMİZİN VE KARDEŞLİĞİMİZİN MANEVİ MERKEZLERİDİR. MÜSLÜMAN BELDELERİN MÜHRÜ, CENNET VATANIMIZIN MANEVİ TAPULARIDIR" DEDİ.