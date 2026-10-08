Camiler sosyal hayatın merkezi; gelecek güçlü karakterli nesillerle yükselecek

Başiskele'de camiler ve toplumun geleceği tartışıldı

Başiskele Belediyesi tarafından 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen program, Karşıyaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Başiskele İlçe Müftüsü Cemil Demir, Başiskele Din Görevlileri Derneği ile Barbaros Cami İmam Hatibi Kadir Çelikiz ve ilçe genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

program açılışı ve protokol konuşmaları:

Program, Başiskele Müftülüğü Baş Vaizi Muhammed Yıldız tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından yapılan protokol konuşmalarında bu yılın teması olan "Cami ve Sosyal Hayat"ın önemi ön plana çıktı. Başkan Yasin Özlü, camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın güçlendiği hayat merkezleri olduğunu vurguladı.

Özlü, din görevlilerinin toplumun her kesimiyle temas eden ve hayatın önemli anlarında yanımızda olan kişiler olduğunu belirterek, "Sizler sadece ezanımızı okuyan, namazımızı kıldıran insanlar değilsiniz. Sizler sevincimizde, hüznümüzde, düğünümüzde, cenazemizde ve zor günümüzde yanımızda olan gönül insanlarısınız" dedi.

gençlik, eğitim ve milli değerler vurgusu:

Başkan Özlü konuşmasında çocuklar ve gençlerin yetişmesine ayrı bir parantez açtı. Başiskele Belediyesi olarak hedeflerinin gençleri hem çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye hakim kılmak hem de milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. Özlü, bir yanda teknoloji üreten TEKNOFEST kuşağını, diğer yanda ilim, irfan ve güzel ahlakla donanmış nesli birlikte yetiştirme arzularını dile getirdi.

Konuşmanın ana fikrini özetlerken Özlü, "Güçlü Türkiye, sadece güçlü teknolojisiyle değil; güçlü karakterli nesilleriyle yükselecektir" sözleriyle gençlik ve karakter eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Program, protokol konuşmalarının ardından yapılan hediye takdimiyle sona erdi.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI PROGRAMINDA ÇOCUK VE GENÇLERİN HEM BİLİM VE TEKNOLOJİYE HAKİM HEM DE MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNİ HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.