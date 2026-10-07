Camiler ve din görevlileri haftasında kurumlar arası dayanışma öne çıktı

Edremit nüfus müdürlüğünden müftülüğe nezaket ziyareti

Van'ın Edremit İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Edremit İlçe Müftülüğüne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve din görevlilerinin toplumdaki önemli rolüne dikkat çekildi.

ziyaretin akışı ve sunulan jest:

Edremit İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ile birlikte gelen ekip, İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ve müftülük personeline çiçek takdim etti. Karşılıklı kutlama ve iyi dileklerin paylaşıldığı buluşmada sıcak bir sohbet ortamı oluştu.

kurumlar arası iş birliği ve teşekkürler:

Toplantıda din görevlilerinin toplum içindeki birleştirici rolü vurgulandı ve gelecekteki iş birliklerinin önemi üzerinde duruldu. Müftü Mahmut Durmuş ile müftülük personeli, nazik ziyaret ve takdim edilen çiçekler için Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş'un Arapça bildiği, evli olduğu ve beş çocuk babası olduğu bilgisi ziyaret sırasında ifade edilen kişisel notlar arasında yer aldı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

VAN'IN EDREMİT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, 1-7 EKİM CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE EDREMİT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.