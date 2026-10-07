Camiler ve din görevlileri haftasında öğrencilerin müftüye anlamlı ziyareti

Faik Güngör Ortaokulu heyetinin ziyareti:

Faik Güngör Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı’yı makamında ziyaret etti. Heyette Müdür Yardımcısı Yelda Gözütok, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Kalmiş ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zikri Kotan ve öğrenciler yer aldı.

ziyarette öne çıkan konular:

Ziyarette din görevlilerinin toplumdaki rolü ve medeniyet içindeki önemi üzerinde duruldu. Okul heyeti, din görevlilerinin eğitsel ve toplumsal işlevlerinin altını çizerek hafta vesilesiyle tebrik ve iyi dileklerini paylaştı.

il müftüsünün değerlendirmesi:

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yapılan nazik ziyaret ve anlamlı tebrikler için heyete teşekkür etti. Çapçı, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarı dileklerini ileterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

FAİK GÜNGÖR ORTAOKULU İDARECİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA ERZURUM İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.