Camilerde buluşma: özel öğrencilerle ilahiler ve gönül sohbeti

Atakum İlçe Müftülüğü ile Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğinde düzenlenen "Cami ve Özel Öğrenci Buluşması" programı Pelitköy TOKİ Camii’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Atakum Kaymakamlığı, Samsun İl Müftülüğü, Atakum İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, din görevlileri ile özel eğitim öğrencileri ve aileleri katıldı.

Programın içeriği:

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından açılış ve selamlama konuşmaları yapıldı; özel öğrenciler için ilahi dinletisi, animasyon gösterileri ve çeşitli eğlenceli etkinlikler sunuldu. Etkinlik boyunca katılımcılar arasında gönül sohbetleri gerçekleştirildi, öğrencilere yemek ikramı yapıldı ve öğle namazı birlikte kılındı.

Mesajlar ve katılımcıların vurguları:

Programda, özel bireylerin cami ve toplum hayatına aktif katılımının önemi defalarca önemli bir başlık olarak ele alındı. Din görevlileri ile öğrencilerin bir araya gelmesinin gönül bağlarını güçlendirdiği, ailelerin desteklenmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Samsun İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül programda, "Sizin için yandım gibi görülen, sizin kurtuluşunuz olabilir. Başkalarına kayıp gibi görülen, bizim için aslında işaret fişeği olabilir. Cennete ulaşım vesilesi olabilir" sözleriyle katılımcılara yönelik düşüncelerini paylaştı.

Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti ise "Devletimiz ilelebet var olsun. Toplumumuz her kesimini düşünüyor ve eğitim veriyor" diye konuştu ve yürütülen çalışmalara dair desteği ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulunun özel öğretim öğrencileri de katılarak törene renk kattı.

Organizatörler, benzer buluşmaların devam etmesinin hem özel öğrencilerin sosyal hayata entegrasyonu hem de toplumsal farkındalığın artırılması açısından önem taşıdığını belirtti. Katılımcılar, cami ortamında kurulan samimi iletişim ve sunulan etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğunu dile getirdi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İLE DİN GÖREVLİLERİ BİR ARAYA GELDİ. PELİTKÖY TOKİ CAMİİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ, İLAHİ DİNLETİSİ, ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE GÖNÜL SOHBETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.