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Camilerin toplumla buluşması Afyonkarahisar'da vurgulandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve 'Cami ve Sosyal Hayat' konferansı yapıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Camilerin toplumla buluşması Afyonkarahisar'da vurgulandı

Programın akışı:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın anlam ve önemine dair hazırlanmış sinevizyon gösterimi sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, din görevlilerinin haftasını kutlayarak yürütülen din hizmetlerinin yerel düzeydeki önemine değindi ve personelin rolünü öne çıkardı. Programda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan tarafından "Cami ve Sosyal Hayat" başlıklı konferans verildi.

Etkinlik, il merkezinde görev yapan imam hatipler, müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri ile müftülük personelinin katılımıyla sürdü ve programın sonunda emekli din görevlilerine plaket takdimi yapıldı.

Mesajlar ve değerlendirme:

Programın içeriği, camilerin yalnızca ibadet mekânı olmanın ötesinde toplum hayatında sahip olduğu rolü ve din görevlilerinin toplumsal ilişkilerdeki sorumluluklarını tekrar gündeme taşıdı. Sinevizyon ve konferans bölümleri, din hizmetlerinin hem bilgilendirici hem de birleştirici boyutuna dikkat çekti.

Plaket takdimiyle emekli personele yapılan vurgulama, hizmet sürekliliğini ve mesleki deneyimin değerini simgeledi. Toplantı, katılımcılara hem mesleki dayanışma hem de cami hizmetlerinin sosyal hayata katkısına dair somut mesajlar sundu.

Sonuç olarak Afyonkarahisar'daki program, haftanın amaçları doğrultusunda din görevlilerinin motivasyonunu güçlendirmeyi ve camilerin toplumsal işlevine ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledi.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU’NDA...

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU’NDA PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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