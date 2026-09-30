Caminin yardım kutusundan para çalınması sonrası zanlı Burdur'da yakalandı

Olayın seyri:

Isparta'nın Kuleönü beldesindeki Bahçelievler Camisi'nde, 18 Eylül günü yardım kutusundaki paraların çalındığı bildirildi. Olayın fark edilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede çalışma başlattı ve olay yerinde ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

Soruşturma ve yakalama süreci:

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ortak yürüttükleri çalışmada, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin kimlik ve araç bilgilerini tespit etti. Yapılan takip sonucu zanlının Burdur'un Bucak ilçesinde olduğu belirlendi ve JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındıktan sonra Isparta'ya getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı ve Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yerel camilerdeki yardım kutularına yönelik bu tür olaylar, toplumsal güven ve yardımlaşma hassasiyetini zedelediğinden, kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi ve soruşturmanın etkin yürütülmesi dikkat çekti.

ISPARTA’NIN KULEÖNÜ BELDESİNDE CAMİDEKİ YARDIM KUTUSUNDAN PARA ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ, BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI.