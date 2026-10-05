Çamköy'de çıkan yangın ev ve hayvan damını kullanılmaz hale getirdi

olayın seyri:

Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir ev ile bitişiğindeki hayvan damında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri de havadan ve karadan destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangında bir ev ile hayvan damı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KARACASU’DAKİ EV YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ