Dolar 49,8336 +0,10%
Euro 55,5820 +0,39%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,21%
EUR/USD 1,1158 +0,25%
Brent Petrol 110,37 +0,88%
--°

Çamköy'de operasyon: metamfetamin, sentetik maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde yürütülen operasyonda metamfetamin ve sentetik kannabinoidlerin yanı sıra ruhsatsız silahlar bulundu; iki kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çamköy'de operasyon: metamfetamin, sentetik maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Düzce'de narkotik operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen aramalar ve incelemelerde çok yönlü deliller toplandı.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonda ilk etapta 5,4 gram metamfetamin ve 0,4 gram sentetik kannabinoid bulundu. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yapılan devam eden aramalarda ise 2,3 gram metamfetamin, 2,7 gram sentetik kannabinoid, 18,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 4 fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ile tabancaya ait 2 fişek bulundu. Ele geçen mühimmat ve silahlar, soruşturma kapsamında delil olarak kayda alındı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak B.N., İ.S., A.C.B., E.A., F.Ç., T.O. ve M.B. isimli 7 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yapılan soruşturma ve deliller doğrultusunda hakkında 18 suç kaydı bulunan D.İ. ile 12 suç kaydı bulunan K.B. ise, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor ve savcılık koordinasyonunda işlemler devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...
images

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş