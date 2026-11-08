Çamlıbel geçidinde kıvrılan yolların beyaz hikâyesi

beyaza bürünen yamaçlar:

Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, son kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Tokat’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, geçidin çevresindeki yamaçları ve çam ağaçlarını karla ördü.

havadan görünen kıvrımlar:

Havadan çekilen görüntülerde, beyaza bürünen yamaçların arasından kıvrılarak ilerleyen kara yolu dikkat çekti. dron ile kaydedilen karelerde, karla kaplanmış yamaçların ve yolun oluşturduğu görsel bütünlük net biçimde izlendi.

Geçitten geçen bazı vatandaşlar yol kenarında durarak kar manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgedeki ağaçların ve yamaçların karla kaplanışı, ziyaretçiler tarafından sıkça fotoğraflandı.

mevsimsel çeşitlilik:

Yılın her mevsiminde Çamlıbel Geçidi’nin farklı görsel sunduğunu söyleyen vatandaşlar, bu kar örtüsünün de geçide ayrı bir atmosfer kattığını belirtti. Kısa molalarla manzaranın keyfi çıkarıldı.

Dron görüntüleri, geçidin kış görünümünü belgeleyerek bölgenin doğa dokusunun karla nasıl örtüldüğünü ve yol hatlarının peyzaj içindeki yerini gösteriyor.

KARADENİZ'İ İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYAN BİN 650 RAKIMLI ÇAMLIBEL GEÇİDİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.