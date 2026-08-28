Çamlık Mahallesi'ne Selçuklu üslubunda yeni buluşma noktası: cami açıldı

Çamlık Mahallesi'nde yeni cami törenle ibadete açıldı

Bodrum’un Çamlık Mahallesi, eski caminin yetersiz kalması üzerine başlatılan çalışma sonucu yeni bir ibadet ve buluşma mekanına kavuştu. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla ve kamu kuruluşlarının desteğiyle inşa edilen cami, yaklaşık 15 ayda tamamlandı ve düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından camide ilk cuma namazı kılındı.

Proje mimarisi ve destekçileri:

Yeni cami, geleneksel çizgiler taşıyan Selçuklu üslubu ile tasarlandı. Projenin tamamlanmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, müftülükler, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever destek sağladı. İnşaat sorumluluğunu üstlenen ve maddi katkıda bulunan Antalyalı iş insanı Rıdvan Güzel de tören sırasında teşekkürle anıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve toplumsal boyut:

Törene katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, camilerin yalnızca ibadet mekânları olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği, birlik ve dayanışmanın güçlendiği yerler olduğunu vurguladı. Akbıyık, kısa sürede tamamlanan yapının Bodrum ve Muğla’ya yakışan bir eser olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu ise cami fikrinin bir cuma namazı sırasında mahalle muhtarının mevcut yapının ihtiyacı karşılamadığını aktarmasıyla ortaya çıktığını anlattı. Muhtarın talebinin ardından harekete geçildiğini söyleyen Çavuşoğlu, ‘‘Hayırlı bir iş için yola çıktığınız zaman Allah da yardım ediyor, kulları da yardım ediyor’’ ifadelerini kullandı ve Antalya’dan, hemşehrilerden gelen desteğe dikkat çekti.

Yeni okul planı: eğitim yatırımı gündemde

Açılış konuşmaları sırasında Çavuşoğlu, caminin ardından mahalleye yeni bir okul kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kısa süre önce vefat eden kardeşi Aydın Çavuşoğlu anısına bir okul yaptırmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından proje çalışmalarına başlanmasının planlandığını belirtti. Çavuşoğlu, eğitim yatırımının bölge için önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

Tören, dualar ve kurdele kesimiyle devam etti; Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri camiyi gezerek incelemelerde bulundu. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, protokol üyeleri, hayırseverler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Etkinlik, katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

AÇILIŞIN ARDINDAN CAMİDE İLK CUMA NAMAZI KILINDI.