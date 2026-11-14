Çamlıköy'de cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde, Merkez Mahallesi'nde bulunan köy camisinin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın büyük bölümünü sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü ancak lojman ağır hasar gördü; lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı ve yangının sebepleri araştırılıyor. Bölge sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik ve denetim konularında hassasiyetin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNE BAĞLI ÇAMLIKÖY KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA CAMİ LOJMANI TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.